- Материал фасада:Пластик Alvic luxe (Испания)
- Цвет:Графит
- Столешница:влагостойкая/жаропрочная 38 мм.
- Цвет столешницы:Булат камень
71000
Компания «Много Кухонь» разрабатывает и изготавливает стильные мебельные гарнитуры. Собственное производство, оснащенное новейшим оборудованием, позволяет гарантировать качество и оперативность. В ассортименте представлены модели, которые идеально впишутся в любой интерьер.
Ваша заявка принята,
наши специалисты свяжутся
с вами в ближайшее время!
На всю предлагаемую мебель распространяется гарантия 3 года.
При покупке вы также получаете в подарок обслуживание сроком на 2 года.
Таким образом, мы гарантируем безупречное качество продукции в течение 5 лет.
Все кухни нашего производства отличаются:
При производстве даже недорогих кухонь соблюдаются все действующие стандарты. Особое удобство в сочетании с экономностью достигается за счет использования надежной фурнитуры ведущих европейских производителей.
При изготовлении мы учитываем:
Мы используем исключительно высококачественные материалы, имеющие соответствующие сертификаты.
Компания «Много Кухонь» поможет реализовать самые смелые задумки.
Мы работаем в городах Московской области:
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