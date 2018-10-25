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Milan
Кухня «Milan»
  • Материал фасада:Пластик Alvic luxe (Испания)
  • Цвет:Графит
  • Столешница:влагостойкая/жаропрочная 38 мм.
  • Цвет столешницы:Булат камень
65 000 руб.
71000
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Vok
Кухня «Vok»
  • Материал фасада:пластик
  • Цвет:белый
  • Столешница:жаропрочная 28 мм
  • Цвет столешницы:серый
36 000 руб.
45000
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Mcangelo
Кухня «Mcangelo»
  • Материал фасада:эмаль
  • Цвет:бежевый
  • Столешница:влагостойкая/жаропрочная 38 мм.
  • Цвет столешницы:коричневый
120 000 руб.
145000
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Креами
Кухня «Креами»
  • Материал фасада:массив
  • Цвет:дерево
  • Столешница:влагостойкая/жаропрочная 38 мм.
  • Цвет столешницы:под дерево
99 000 руб.
120000
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Адель
Кухня «Адель»
  • Материал фасада:мдф
  • Цвет:Слоновая кость
  • Столешница:жаропрочная 28 мм
  • Цвет столешницы:Коричневый
38 500 руб.
48000
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Кухни от производителя

Компания «Много Кухонь» разрабатывает и изготавливает стильные мебельные гарнитуры. Собственное производство, оснащенное новейшим оборудованием, позволяет гарантировать качество и оперативность. В ассортименте представлены модели, которые идеально впишутся в любой интерьер.

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Как мы работаем
Консультация
и вызов
 замерщика
Заключение
договора
Внесение
предоплаты 10 %
Изготовление
кухни
Доставка
и установка
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Гарантии

На всю предлагаемую мебель распространяется гарантия 3 года.

При покупке вы также получаете в подарок обслуживание сроком на 2 года.

Таким образом, мы гарантируем безупречное качество продукции в течение 5 лет.

Отзывы
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Наши сертификаты

Воплотим мечты об идеальной кухне в реальность!

Все кухни нашего производства отличаются:

При производстве даже недорогих кухонь соблюдаются все действующие стандарты. Особое удобство в сочетании с экономностью достигается за счет использования надежной фурнитуры ведущих европейских производителей.

При изготовлении мы учитываем:

Мы используем исключительно высококачественные материалы, имеющие соответствующие сертификаты.

Компания «Много Кухонь» поможет реализовать самые смелые задумки.

Мы работаем в городах Московской области:

Апрелевка Балашиха Бронницы Верея Видное Волоколамск Воскресенск Высоковск Дедовск Дзержинский Дмитров Долгопрудный
Домодедово Дрезна Дубна Егорьевск Железнодорожный Жуковский Зарайск Зеленоград Ивантеевка Истра Кашира Климовск
Клин Коломна Королёв Котельники Красноармейск Красногорск Краснозаводск Краснознаменск Куровское Ликино-Дулево Лобня Лосино-Петровск
Луховицы Лыткарино Люберцы Можайск Мытищи Наро-Фоминск Ногинск Одинцово Ожерелье Озеры Орехово-Зуево Павловский-Посад Подольск
Протвино Пушкино Пущино Раменское Реутов Рошаль Руза Сергиев-Посад Серпухов Солнечногорск Ступино Сходня Талдом
Троицк Фрязино Химки Хотьково Черноголовка Чехов Щелково Щербинка Электрогорск Электросталь Электроугли Юбилейный Яхрома
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